لأول مرة.. سفينة تابعة لحلف الناتو تعبر الممر الشمالي البحري

عبرت سفينة "رونا" الحربية الفرنسية التابعة لحلف شمال الأطلسي لأول مرة الممر الشمالي من غربه إلى شرقه.

وانطلقت السفينة من ميناء ترومس في النرويج لتصل إلى جزر آليوت بالقرب من شبه جزيرة ألاسكا.

وقامت رادارات الاستطلاع التقني اللاسلكي الروسي التابعة للأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ بمرافقة السفينة في مناطق مسؤوليتها.

وكان البحارة الروس في استعداد لمساعدة السفينة الحربية الفرنسية في أية لحظة، لأن الرحلة خطرة جدا لعدم تزويد السفينة بمعدات مكافحة الجليد.

وتنتمي السفينة الفرنسية إلى السفن المساعدة التي لا تحمل أي سلاح. وهي مخصصة لقطر السفن ومرافقة الغواصات والمشاركة في عمليات الإنقاذ.

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وتبلغ إزاحتها 2600 طن، طولها 70 مترا، طاقمها 17 فردا، سرعتها 14 عقدة بحرية.

يذكر أن الحكومة الروسية تعتزم، بدءا من 1 يناير المقبل، فرض قيود على مرور السفن الأجنبية مجانا في الممر الشمالي البحري باعتباره مياها إقليمية روسية.

ويعتبر الممر الشمالي البحري أقصر طريق من أوروبا إلى منطقة الشرق الأقصى، حيث تبلغ المسافة من ميناء ناغازاكي في اليابان إلى ميناء مورمانسك الروسي 5570 كيلومترا. فيما تبلغ المسافة التي تقطعها السفن عند سيرها عبر قناة السويس 20664 كلم.

المصدر: سلاح روسيا