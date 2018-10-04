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بأيديهم العارية.. أطفال يصارعون ثعبانا قاتلا "عانق" كلبا! (فيديو)

متفرقات

بأيديهم العارية.. أطفال يصارعون ثعبانا قاتلا
youtube.com/World News
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هاجم ثلاثة من اليافعين الشجعان ثعبانا ضخما لإنقاذ كلب وقع في "قبضته"، ولم يستطع تخليص نفسه من "عناق" الثعبان السام.

ونشرت قناة "World News" على يوتيوب، فيديو تظهر مقاطعه التفاف ثعبان ضخم حول كلب مذعور لم يستطع الفرار من قبضة القاتل المتسلل.

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كما يظهر الفيديو اقتراب ثلاثة فتية تسلحوا بعصي لتخليص الكلب الضحية من الثعبان. لكن الفتيان عندما لم يجدوا نفعا من العصي في تخليص الكلب، قرروا محاربة الثعبان بأيدهم العارية، واستطاعوا تخليص الكلب من موت محتم، حيث فر بعد تخليصه على الفور من مكان الحادثة.

وتشير صحيفة ذا ميرور إلى أن مكان وزمان الحادثة مجهولان على الرغم من روعة الفيديو المعبر.

المصدر: لينتا. رو

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