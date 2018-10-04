من هم الأكثر حظا بالفوز بجائزة نوبل للسلام 2018؟

من المقرر أن تعلن غدا الجمعة أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام 2018، والتي تمنح للشخصيات والجماعات التي ساعدت في تعزيز السلام العالمي.

ويوجد 331 مرشحا للفوز بالجائزة لهذا العام، 216 شخصية و115 مجموعة، تبقى أسماؤهم جميعا سرية للغاية، لا يعلم بها إلا أعضاء لجنة نوبل، ومقرها مدينة أوسلو.

ويعتقد خبراء بأن الأسماء التالية ستكون الأكثر حظا بالفوز غدا:

- كيم جونغ أون ومون جيه إن: الأول زعيم كوريا الشمالية والثاني رئيس كوريا الجنوبية. وهما الزعيمان اللذان ساهما بشكل كبير في خفض التوتر وتحسين العلاقات بين البلدين، والتي اتسمت بالتوتر والعداوة منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953).

كما خطا الرئيسان في عام 2018، خطوات رسمية وجدية نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

- دونالد ترامب: كتب قرابة 18 مشرعا جمهوريا في الولايات المتحدة رسالة إلى لجنة نوبل للسلام، مطالبين فيها منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجائزة الدولية لهذا العام.

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وتحدث المشرعون في رسالتهم عن دور ترامب الكبير في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وهو نفسه السبب الذي جعل القائدين السابقين في قائمة الأكثر حظا للفوز.

- البابا فرانسيس: لم يفز أي بابا بجائزة نوبل للسلام عبر التاريخ، ولكن البابا فرانسيس يعد الشخصية الدينية الأبرز للفوز بها، وخاصة لهذا العام، منذ توليه المنصب الروحي في 2013.

كما يرى خبراء أن البابا الحالي قد ساهم كثيرا في أن تلعب الكنيسة دورا أكثر تواضعا وتفهما للمجتمع ومشاكله. كما اختارته مجلة تايم الأمريكية ليكون شخصية العام 2013.

المصدر: Time Magazine