غرق 6 غواصي إنقاذ في ماليزيا أثناء محاولتهم إنقاذ شاب!

توفي 6 غواصي إنقاذ في ماليزيا بعد أن دخلوا في دوامة دموية قاتلة وهم يحاولون إنقاذ شاب سقط في بركة مائية.

وغرق الغواصون، يوم الأربعاء 3 أكتوبر الجاري، بعد تدفق تيار قوي في منطقة تضم بركة ببلدة Puchong وسط ماليزيا. ويقول مفوض Sepang، عبد العزيز علي، إن التحقيقات الأولية وجدت أن مجموعة من الغواصين حاولت البحث عن شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وذلك لما يقرب من 5 دقائق قبل بدء المأساة.

ورفعت الأمطار الغزيرة في المنطقة مستويات المياه في البركة، وأدت إلى تيارات قوية. وشكّل رجال الإنقاذ سلسلة بشرية وربطوا أنفسهم بحبال تصل إلى العوامات.

6 rescue divers drown in disused mining pool in Malaysia while trying to find teenager who fell in https://t.co/woxaOkDLYbpic.twitter.com/reV7j1L8u3 — The Straits Times (@STcom) 3 октября 2018 г.

وقال علي: "فجأة، بدأ تيار قوي يتدفق إلى المنطقة، ما أدى إلى انجراف الغواصين بعيدا وتشابكهم مع بعضهم البعض بسبب الحبل الذي يربطهم"، وفقا لتقارير New Strait Times.

وتم التعرف على هوية الضحايا، وهم: مهد فتح هاش (34 عاما)، وعزت إبراهيم (32 عاما)، ومازلان عمرباكي (25 عاما)، ويحيى علي (24 عاما)، وعدنان عثمان (33 عاما)، ومحمد حفزول شاري (25 عاما).

Six divers died today in a whirlpool in a lake in Malaysia while trying to rescue a missing boy. These were highly trained divers of Malaysia’s Fire And Rescue Department and made the supreme sacrifice doing their duty. Salute. pic.twitter.com/162ineozUp — godinhistory (@godinhistory) 4 октября 2018 г.

وبحسب ما ورد، مر نصف ساعة تقريبا قبل استرداد الجثة الأولى، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات طارئة، ولكن للأسف كان الأوان قد فات.

وقيل إن البحث عن الشاب سيستأنف صباح الخميس، حيث يعتقد أنه سقط في البركة بينما كان يصطاد بصحبة صديقين.

المصدر: RT