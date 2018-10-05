تتبعه الحرائق أينما حل.. الشرطة تحقق مع أسترالي "منحوس"!

أثار مواطن أسترالي من مدينة باركس بولاية نيو ساوث ويلز اهتمام الشرطة، بعدما رافق اسمه ستة حرائق مختلفة.

وتفيد 7 News بأن منزل، مايكل مكراي، الذي يعمل في سيارة إسعاف، احترق ثلاث مرات، كما نشب حريقان في مكان عمله، وفي إحدى المرات قضى حريق على سيارة الإسعاف تماما.

وبدأت هذه المشكلات عام 2001، عندما كان ماكري يعيش في مدينة فوربس، حيث رمى أحدهم بزجاجة حارقة في نافذة مبنى محطة الإسعاف التي يعمل فيها. وبعد أسبوع على هذا الحادث، أحرق أحدهم سيارته، وفي نفس الليلة، اشتعلت النيران في مبنى محطة الإسعاف. وبعد مضي بضعة أيام، أتت النار على بيت مكراي بالكامل.

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ولم تستبعد الشرطة أن مكراي نفسه هو من يشعل النيران، خاصة أن لديه دوافع للقيام بذلك، حيث رفضت الإدارة نقل عمله إلى مدينة باركس. ولم تتمكن الشرطة من إثبات ضلوعه في هذه الحرائق، خاصة، بعد إصابته بحروق وأضرار تثبت عكس ذلك.

وبعد احتراق مبنى محطة الإسعاف في فوربس، انتقل مكراي إلى مدينة باركس. وفي عام 2018، شبت النيران في منزله هناك، ولكن تم إخمادها بسرعة. وبعد شهر اشتعل منزله ثانية وأتت النيران عليه بالكامل.

وتعتقد الشرطة بأن الحريق كان متعمدا، لذلك استأنفت تحقيقاتها بشأن تورط مكراي في حرائق فوربس.

المصدر: لينتا. رو