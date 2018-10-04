صغير فرس النهر يهاجم أسدا جائعا لإنقاذ أمه!

التقط مصور مغامر لقطات مذهلة تُظهر قيام صغير فرس النهر بمحاولة إنقاذ أمه من براثن أسد جائع، بعد غرقها في مستنقع موحل.

وتم تصوير المشهد الرائع من قبل، هانو إيراسموس، في حديقة كروغر الوطنية شمالي جنوب إفريقيا. وفي نهاية المطاف، نفقت فرس النهر الأم بسبب الجفاف، وكذلك صغيرها جراء الحالة نفسها بعد يومين.

وعادة ما يكون فرس النهر البالغ هدفا كبيرا بالنسبة للأسد، وتكون الصغار من هذه الحيوانات أكثر عرضة للخطر.

Baby hippo attacks hungry lion in attempt to save mother (Independent) https://t.co/aS57KIGpU4pic.twitter.com/RmYfbIXvti — TONI KAN (@tonikan11) October 4, 2018

وتجدر الإشارة إلى أن حديقة كروغر الوطنية تعتبر إحدى أكبر المحميات في إفريقيا. وتستقطب كثافة عالية من الحيوانات البرية، بما في ذلك الأسود والنمور ووحيد القرن والفيلة والجاموس.

المصدر: إنديبندنت