أفضل الطرق لمساعدة طفلك على النوم باكرا!

يمكن أن تبدو مهمة إقناع الطفل بالذهاب إلى النوم في ساعة محددة مساء، أسهل بكثير مما هي عليه في واقع الأمر، ويمكن أن يكون لشبكات التواصل الاجتماعية دور هام في ذلك.

وفي حين قد يكون من الصعب فرض حظر استخدام الأجهزة الرقمية، إلا أن هناك عددا من الطرق التي يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية الاستفادة منها، لمحاولة مساعدة الأطفال على النوم ليلا.

وفيما يلي 5 نصائح مهمة لمساعدة الأطفال على النوم مساء، وفقا للخبراء:

1- عدم السماح باستخدام الأجهزة الإلكترونية

يمكن أن يكون تأثير الضوء الأزرق المنبعث من شاشات هذه الأجهزة، سلبيا على نوم طفلك، لأنه يؤثر على مستويات الميلاتونين. لذا يُنصح بإنشاء بيئة خالية من التكنولوجيا قبل 30 دقيقة من وقت النوم.

2- تحديد وقت موحد للنوم يوميا

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يمكن أن يكافح الأطفال للنوم بشكل سليم، إذا كانوا ينامون في أوقات مختلفة كل ليلة. ولهذا السبب، من المهم تعيين روتين ليلي للنوم في وقت محدد ولساعات محددة.

3- خلق بيئة سليمة للنوم

وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تهيئة بيئة سليمة لنوم الطفل، في تشجيعه على استخدام خياله قبل النوم، بما في ذلك سؤاله عن عطلته المفضلة أو مكانه المفضل. كما يمكن للحمام المريح تحفيزه على النوم.

4- مراقبة نوعية الطعام

ليس من المستحسن للأطفال تناول الوجبات الخفيفة السكرية قبل وقت النوم، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الطاقة لديهم. ومع ذلك، فإن الأطعمة السكرية ليست الأنواع الوحيدة التي يفضل تجنبها قبل النوم، حيث يجب تجنب الجبن أيضا، الذي يمكن أن يؤدي إلى أحلام مزعجة.

5- تهيئة سرير مريح للنوم

في حال عانى طفلك من مشاكل متكررة في النوم أثناء الليل، فقد يكون السبب في ذلك هو الفراش، حيث يحتاج الطفل إلى فراش مختلف عن ذاك المستخدم من قبل البالغين.

المصدر: إنديبندنت