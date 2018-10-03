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هلع عقب اقتحام حصان هائج لمقهى فرنسي! (فيديو)

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هلع عقب اقتحام حصان هائج لمقهى فرنسي! (فيديو)
You-Tube: jasmin stephane
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اقتحم حصان هائج مقهى فرنسيا في وضح النهار في مدينة شانتيي، ما أثار الرعب والهلع بين رواده الذي صعقوا بالحادثة المفاجئة.

وهرب الحصان من اسطبل وأخذ يتجول في شوارع المدينة، حتى انتهى به المطاف داخل المقهى الذي اقتحمه عنوة وروع زواره الذين بادروا بالفرار.

والتقطت كاميرا المراقبة كيف دخل الحصان بين الكراسي والطاولات كما لو كان يركض في حلبة سباق. وعند تقدير الأضرار التي لحقت بالمقهى، تبين أن الحصان أتلف ما تعادل قيمته 10 آلاف يورو من الأثاث والمعدات.

كما تعرض بعض الزبائن لحالات صدمة وفزع نتيجة للحادثة، حتى أن بعضهم لم يستطع النوم ليلا بسبب الخوف .

المصدر: RT + YouTube

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