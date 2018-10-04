"روبيرتو كافاللي" تدخل مجال التصميم الداخلي في فنادق دبي

وقعت شركة الموضة الإيطالية، روبيرتو كافاللي، اتفاقية شراكة مع المطور العقاري الإماراتي "داماك"، بغية توفير التصاميم الداخلية لفنادق الشركة التي تتخذ من مدينة دبي مقرا لها.

ويبدأ العملاقان أول مشاريعهما المشتركة مع حلول عام 2023، في أول الفنادق الفارهة التي ستشيد بالتعاون كليا مع كافاللي.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد تعاون محدود بين الشركتين لتطوير تصاميم الفلل السكانية في دبي، وذلك ضمن السياسة الجديدة لكافاللي، الرامية إلى التوسع والامتداد إلى مجالات أخرى تتخطى عالم الموضة والأزياء.

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وفي تعليقه على الأنباء، أشار المدير التنفيذي للشركة الإيطالية، جيان فيراريس، إلى أن الشركة تشهد تطورا ونموا جيدا، إلا أنها بحاجة لمزيد من الاستثمارات لكي تبقى رائدة في السوق الدولية.

وتعد شركة روبيرتو كافاللي من أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال الأزياء والموضة، كما تشتهر بمنتجاتها التي تحتوي على جلود الحيوانات. وتعمل الشركة أيضا في إنتاج العطور والإكسسوارت الشخصية.

المصدر: Arab News