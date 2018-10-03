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ضاع قبل 30 عاما.. العثور على خاتم سياسي أمريكي في مكان غريب!

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ضاع قبل 30 عاما.. العثور على خاتم سياسي أمريكي في مكان غريب!
twitter.com/@PhilBryantMS
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عثر مواطن أمريكي على خاتم حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، فيل براينت، بعد ثلاثة عقود من اختفائه الغريب.

وذكرت فوكس نيوز، أن جيف ماهر، وجد بالقرب من منزل أقارب زوجة الحاكم براينت أريكة قديمة، فأخذها إلى بيته.

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وكان براينت قد أعطى هذه الأريكة إلى ابنة عم زوجته في عام 1989، في نفس العام الذي فقد فيه خاتم زواجه. ونقشت على الخاتم الحروف الأولى من اسمي حاكم الولاية الأمريكية وزوجته وتاريخ زفافهما.

ونشر براينت خبر العثور غير المتوقع على الخاتم عبر تويتر، ووضع صورة له ولجيف ماهر وخاتم الزواج.

وقال براينت في تغريدة، معلقا على الحدث السار: "وجد صديقي جيف ماهر خاتم الزواج الذي يعود للعام 1976 في الأريكة القديمة. وكان الخاتم قد ضاع عام 1989. شكرا جيف".

المصدر: لايف. رو

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