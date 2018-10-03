"ستالين" يجوب شوارع جورجيا بسيارة بنتلي! (فيديو)

يقوم مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني، جيرمي كلاركسون، بتصوير حلقة جديدة من برنامجه "The Grand Tour‎"، في جورجيا.‏

وخصص كلاركسون حلقته الجديدة لجوزيف ستالين، لذلك قام البريطانيون بصنع تمثال من الجص لرأس ستالين، وركبوه على ‏مقدمة سيارة بنتلي.‏





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وانتشرت في يوتيوب مشاهد لسيارة مقدم البرامج وهي تجوب الشوارع في جورجيا، وأظهرت دهشة المارة والسائقين لرؤية تمثال رأس الزعيم ‏ستالين. ‏

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مقدم البرامج الشهير بتعليق أو تركيب عناصر غير عادية على السيارة. وكان قد وضع أثناء ‏تصوير حلقة في الهند مرحاضا في صندوق السيارة، وواجه بعد ذلك اتهامات بالعنصرية.‏

المصدر: لايف. رو