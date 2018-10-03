"ستالين" يجوب شوارع جورجيا بسيارة بنتلي! (فيديو)
bentleymotors.com
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يقوم مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني، جيرمي كلاركسون، بتصوير حلقة جديدة من برنامجه "The Grand Tour"، في جورجيا.
وخصص كلاركسون حلقته الجديدة لجوزيف ستالين، لذلك قام البريطانيون بصنع تمثال من الجص لرأس ستالين، وركبوه على مقدمة سيارة بنتلي.
وانتشرت في يوتيوب مشاهد لسيارة مقدم البرامج وهي تجوب الشوارع في جورجيا، وأظهرت دهشة المارة والسائقين لرؤية تمثال رأس الزعيم ستالين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مقدم البرامج الشهير بتعليق أو تركيب عناصر غير عادية على السيارة. وكان قد وضع أثناء تصوير حلقة في الهند مرحاضا في صندوق السيارة، وواجه بعد ذلك اتهامات بالعنصرية.
المصدر: لايف. رو
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