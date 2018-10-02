حديقة ماجوريل .. عندما يصبح الأزرق رمزاً للجمال

حديقة ماجوريل هي من أبرز معالم مدينة مراكش المغربية. وعلى الرغم من حجمها الصغير، فإنها تدهش الزوار بتنوع الأزهار والأشجار فيها والقادمة من كل أنحاء العالم.

وقد اختار الفنان جاك ماجوريل، الذي أسس هذه الحديقة الأزرق لونا أساسيا لهذه الحديقة، ولا سيما أن هذا اللون تقليدي لبلاد المغرب، ويمكن رؤيته في أماكن تاريخية كثيرة. واللافت أن هذه الحديقة ألهمت المصمم الشهير إيف سان لوران لكثير من أعماله الإبداعية.