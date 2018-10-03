السعودية تستعد لإطلاق "ملتقى عالم التطبيقات 2018"

تنوي السعودية إطلاق الدورة الثانية من ملتقى عالم التطبيقات، من 4 وحتى 6 أكتوبر الجاري، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى في عام 2017.

ويتولى مهام تنظيم الدورة الثانية من الملتقى، كل من لجنة جدة لريادة الأعمال (JEC) وغرفة جدة للتجارة والصناعة.

وفي تعليقها على تلك الأنباء، أعلنت اللجنة المنظمة أن الحدث سيكون الأول من نوعه في العالم، إذ يركز بشكل أساسي على مجال التطبيقات الذكية والرقمية، ويجمع آلاف الشركات والمستثمرين والمطورين في هذا المجال في قاعة واحدة.

كما أشارت JEC إلى أن المؤتمر سيشكل منصة لرواد الأعمال السعوديين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك عشاق البرمجة والمعلوماتية والهواتف الذكية، بغية تطوير تطبيقات محلية تساهم في التنمية وفي تطوير الخدمات الاجتماعية.

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وفي السياق نفسه، أوضح رئيس ملتقى عالم التطبيقات 2018، مشعل الطاسان، أن الملتقى في دورته الثانية يحتضن ورش عمل تتناول المحاور التالية: بناء استراتيجيات التطبيق، تحليل مواصفات التطبيق، تجربة التطبيق والتأكد من خلوه من الأخطاء، بناء تطبيقات الأندرويد، بناء تطبيقات الآيفون، مؤشرات قياس المشاريع الرقمية، فريق عمل التطبيقات، بناء واجهة الاستخدام والنموذج المبدئي.

وأكد الطاسان على أن قرار تنظيم دورة ثانية من الملتقى قد صدر بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى في العام الماضي، إذ نجحت في جمع آلاف المطورين والمستثمرين ورواد الأعمال بغرض مواكبة "الرؤية 2030"، البرنامج الوطني السعودي الذي تتمحور إحدى أهدافه حول تحويل الاقتصاد من تقليدي إلى رقمي.

وتتوقع اللجنة المنظمة للملتقى مشاركة قرابة 200 شركة عالمية للتجارة الإلكترونية لهذا العام، وكذلك حضور أكثر من 15 ألف زائر إلى فندق الريتز كارلتون في جدة.

المصدر: Arab News