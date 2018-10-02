السويد تفتتح أكثر متاحف العالم إثارة للاشمئزاز! (صور+فيديو)

تستعد مدينة مالمو السويدية لافتتاح أكثر المتاحف "قرفا" في العالم، لما تحتويه معروضاته من مواد مثيرة للاشمئزاز.

وذكرت صحيفة ذي إنديبندنت، أن مدينة مالمو ستصبح حاضنة متحف "الأطعمة المقرفة"، وسيكون المعرض الأول من نوعه في العالم لفن الطهي.

Su Callu Sardu or Goat kid’s rennet cheese. It’s called Sardinian Viagra and the taste is described as gasoline and ammonia mixed with wax. #disgustingfood#foodpornpic.twitter.com/3rZ7EMwNxE — Disgusting Food Museum (@DigustingFood) September 26, 2018

وتتكون معروضات المتحف من أطباق غذائية من جميع أنحاء العالم، أعدت وفق وصفات غريبة جدا، من غير المرجح أن يرغب كثيرون في تجربتها.

وسيعلم زوار المعرض أن هذه الأطباق المثيرة للجدل تعتبر من أشهر وأغلى الأطعمة. وسوف يتم تقديم، على سبيل المثال، لحم القرش المتعفن، الذي يعتبر من أشهى الأطباق في إيسلندا، أو طبق سمك الرنجة المخمر الذي يكفيك أن تشتم رائحته "المرعبة" لتشعر بالدوار.

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ويضم المعرض أيضا الجبن بالديدان من ساردينيا، والأعضاء التناسلية للثور، وفاكهة دوريان من جنوب آسيا، التي يحظر نقلها في وسائل النقل العامة بسبب "رائحتها" القوية.

لكن المتحف يطمئن زواره، بأنه سوف يتم عرض كل هذه الأطباق "الشهية" في أوان خاصة تمنع انتشار الرائحة.

كما سيفتتح متحف الطعام المثير للاشمئزاز لمدة ثلاثة أشهر فقط، حتى نهاية يناير 2019. ويبلغ سعر التذكرة حوالي 20 دولارا فقط.

المصدر: لايف. رو