شاهد.. مطعم صيني يقدم الفئران الحية في وجباته!

انتشر فيديو جديد يظهر بعض المطاعم الصينية التي تقدم المأكولات الغريبة لزوارها، كأطباق الفئران وغيرها من الحيوانات.

وتقدم هذه المطاعم وجبات تحتوي على كائنات تؤكل وهي على قيد الحياة، كالأخطبوط والمحار والحشرات الحية.

وتشتهر العديد من دول الشرق الآسيوي باستخدامها العديد من المكونات واللحوم الغريبة في وجباتها الغذائية، كالفئران والديدان والحشرات وغيرها.

كما أن مطاعم مشابهة افتتحت مؤخرا في مدن أوروبا والولايات المتحدة، لكنها لا تقدم كافة الأصناف التي تقدمها مطاعم الصين وغيرها من دول آسيا.

المصدر: وكالات