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LEGO تطلق ألعابا للكبار!

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LEGO تطلق ألعابا للكبار!
youtube/ The LEGO Group
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استعرضت شركة LEGO العالمية مجموعتها الجديدة من الألعاب الموجهة للفئات العمرية المتوسطة والكبيرة.

وتشمل مجموعة "FORMA" التي طرحت مؤخرا ألعابا على شكل أسماك مختلفة، تحوي كل منها 294 قطعة، منها محركات صغيرة ومسننات تتداخل فيما بينها بشكل معقد، لتجعل اللعبة تتحرك بشكل يشبه الحيوان الحقيقي.

ومن الممتع في هذه الألعاب أن هيكلها الخارجي يتألف من عدة قطع أيضا، سيكون بإمكان صاحبها تلوينها بالشكل الذي يعجبه.

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وتعتبر شركة LEGO التي تنتج ألعابا يمكن تجميعها من مكعبات وقطع بلاستيكية صغيرة اليوم واحدة من أشهر وأكبر شركات إنتاج الألعاب في العالم، وبدأت ألعابها تنتشر بشكل واسع منذ خمسينيات القرن الماضي.

المصدر: لايف. رو

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