انتقام بعد الموت.. دب نافق "يثأر" من صياده!

أدخل صياد إلى العناية المركزة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن "انتقم" منه الدب الذي اصطاده وقتله بنفسه.

وذكرت صحيفة "Anchorage Daily News" المحلية، أن الحادث وقع في ولاية ألاسكا بالقرب من قرية موس-باس، المطلة على بحيرة كارتر. حيث انطلق وليام ماكورميك، البالغ من العمر 28 عاما، وزاكيري تينيسون (19 عاما)، لاصطياد الدببة.

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وأطلق الشابان النار على دب شاهداه جاثما على صخرة قريبة من البحيرة. لكن جثة الدب الذي قتل بطلقات الصيادين تدحرجت إلى أسفل المنحدر فوق ماكورميك، ومعها تدحرجت الحجارة.

ولم يصب تينيسون إثر سقوط جثة الدب والحجارة، لذلك استطاع طلب الإسعاف على الفور. وهرع لنجدة الصياد "المنحوس" جنود من ثكنة عسكرية قريبة برفقة رجال الإنقاذ والأطباء.

لكن حالة الصياد الخطرة استدعت نقلة بالطائرة العمودية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة بين الحياة والموت، في قسم العناية المركزة.

المصدر: لينتا. رو