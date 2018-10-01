ميغان ماركل تكشف عن مفتاح السعادة!

في حين يبدو تغيير البلدان والانضمام إلى الحياة الملكية من أوسع أبوابها أمرا مرهقا إلى حد بعيد، تمكنت ميغان ماركل من إدارة هذا التغيير في حياتها بسلاسة متناهية.

وقبل أن تصبح دوقة ساسيكس، أطلقت ماركل مدونة "نمط الحياة" الشهيرة، The Tig، حيث وصفت طعامها المفضل ووجهات السفر، وختمت قائمتها بالكشف عن مفتاح سعادتها.

وفي مقال مكتوب عام 2015، كشفت ماركل أنها مارست التأمل من نوع "Vedic"، وهو أمر تعلمته من رجل يدعى "نور"، وأوضحت أن هذه الممارسة جعلتها "أكثر سعادة".

وقالت الممثلة الأمريكية السابقة إنها التقت بـ نور واتكنز، أثناء تناول العشاء مع صديق لها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

إقرأ المزيد

واتضح أن واتكنز هو مدرب التأمل "Vedic"، حيث أشارت ماركل إلى أنه بعد تشكيكها في مدى فعالية التأمل اليومي، قررت إعطاءه فرصة في حياتها، وقالت إنه سرعان ما أصبح "الهدوء الذي هزّ عالمي".

وعلى الرغم من أن دوقة ساسيكس اعترفت بأنها وجدت التأمل "مرهقا للغاية في البداية" (من ناحية الأفكار والملل)، إلا أنها قالت بعد عام واحد على ممارستها التأمل: "أنا أكثر سعادة، وللتأمل الفضل الكبير في ذلك".

وبالإضافة إلى وصف تجربتها الخاصة بالتأمل، تضمنت مقالة ماركل القديمة أيضا نصيحة من واتكنز، حول كيفية ممارسة التأمل "Vedic"، وهو تأمل غير ديني يركز على شعار الصمت، الذي "سيساعدك في العثور على هدوءك الداخلي".

ويقول واتكنز: "دع كل الأفكار تأتي وتذهب، لتنسى وتدرك أنك تتأمل، ومن الأفضل عدم مقاومة الأفكار، بما في ذلك الأغاني والمحادثات والصور والمشاعر أو الأحاسيس".

وفي إشارة منها إلى عدم وجود شيء لتخسره في حال مارست التأمل، خلصت ماركل إلى القول: "أسوأ ما يمكن أن يحدث، هو إعطاء نفسك 10 دقائق من الهدوء في عالم صاخب بلا نهاية".

المصدر: إنديبندنت