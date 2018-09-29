بالصور.. طبيب مزيف يشوه شفتي فتاة تركية

أقدم طبيب مزيف على تشويه شفتي فتاة تركية بعدما أجرى لها عملية لنفخ الشفاه في مدينة أضنة جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة حرييت، أن الشابة وبعد بحثها في الإنترنت عثرت على شخص أذربيجاني ادعى على صفحته أنه طبيب تجميل.

وتابعت الفتاة أنها اتفقت مع الشخص المذكور في 14 أبريل الماضي على موعد العملية، وبعد إجراء حشو لشفتيها أحست بثقل وحرقة فيهما، وذهبت إلى المستشفى وأعطاها الأطباء مضادا حيويا، إلى اليوم التالي، لكن شفتيها تورمتا بشكل كبير حتى عم الورم وجهها، وقال لها الأطباء إن سبب التورم هو الأدوات المستخدمة في عملية التجميل، وعلى الفور قامت الفتاة بتقديم شكوى ضد الطبيب المزيف الذي اتضح بعد التحري أنه مصفف شعر.

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وبعد فتح سجله القضائي اتضح أن لديه تهما أخرى بالنصب والاحتيال في هذا المجال.

وقضت محكمة تركية على المتهم بالسجن 6 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 4100 ليرة تركية "683 دولارا".

المصدر: تركيا بالعربي