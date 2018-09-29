شلال من النبيذ يذهل الناس في إيطاليا! (فيديو)
youtube/ LA SICILIA
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نشر موقع "La Sicilia" الإيطالي شريط فيديو يظهر انفجار خزان للمشروبات الكحولية في أحد المعامل، وظهور شلال ضخم من النبيذ.
وقعت الحادثة في مقاطعة تريفيزو شمال شرق إيطاليا، حيث تفاجأ عمال إحدى معامل الكحول أثناء ملء خزان كبير مخصص للنبيذ بانفجاره، وانسكب منه شلال ضخم من السائل.
وأوضح الفنيون في المعمل أن الكارثة التي تسببت بسكب 30 ألف لتر من النبيذ، سببها ملء الخزان بكمية زائدة عن الحد المطلوب.
المصدر: لايف. رو
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