بيلاروسي يوثق حياته مع إوزة على يوتيوب! (فيديو)

أطلق المواطن البيلاروسي، أندريه غورين، من مدينة مينسك، مدونة غريبة على موقع يوتيوب يوثق فيها حياته اليومية مع إوزة يرعاها في بيته.

ودشن غورين قناة "غوسين" (الإوزة) في أبريل الماضي، حيث يتابع المستخدمون كيف تتعلم الإوزة "هارفستير" تنفيذ أوامر صاحبها.

وسبق لـ أندريه أن نشر 16 مقطع فيديو في قناته على يوتيوب، وتعهد للمستخدمين بأن يطلق الموسم الثاني من سلسلة "حياتي مع الإوزة".

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وقال أندريه إنه اشترى صديقه الصدوق في سوق الحيوانات بمدينة مينسك.

وأظهر أحد الفيديوهات التي نشرها كيف تفقس الإوزة في شقة أندريه، بمدينة مينسك. كما عرض سباحته معها في النهر ومرافقتها له أثناء قيادة السيارة ومشاهد أخرى من حياتهما المشتركة.

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وقال أندريه إن الإوز من الطيور شديدة الذكاء، وهي قابلة للترويض بسهولة.

وقد علّم المروض إوزته تنفيذ أمر "النوم" و"العناق" و"مد اليد" وغيرها.

المصدر: نوفوستي