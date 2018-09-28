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وفاة هندي ابتلعته آلة في حادث غريب!

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وفاة هندي ابتلعته آلة في حادث غريب!
Globallookpress Bernd Settnik
وفاة هندي ابتلعته آلة في حادث غريب!
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لقي رجل يبلغ من العمر 25 عاما مصرعه في حادث غريب بمصنع بلاستيك في الهند، بعد أن ابتلعته آلة كبيرة أثناء قيامه بتنظيفها.

ووقع الحادث المروع الذي التقطته كاميرات المراقبة، صباح يوم الخميس 27 سبتمبر، في مصنع واقع بمدينة Noida التابعة لسلطة دلهي.

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وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي تم تحديد هويته باسم واجد فقط، كان يقوم بتنظيف آلة كبيرة في مصنع للمنتجات البلاستيكية، ولكن أثناء ذلك، قام شخص ما بتشغيلها، ما أدى إلى وفاته.

وقال مسؤول في الشرطة: "أثناء قيامه بالتنظيف، قام شخص ما بتشغيل الآلة وسرعان ما ابتلعت واجد داخلها".

ويجري التحقيق الآن في الحادثة، حيث تم احتجاز شخصين بناء على شكوى تقدم بها شقيق واجد.

المصدر: RT

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