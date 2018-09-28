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مؤلف "كابتن ماجد" يتحدث عن الكابتن محمد صلاح

متفرقات

مؤلف
AFP Mark RALSTON
محمد صلاح
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وصف الكاتب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف المسلسل الكرتوني الشهير "كابتن ماجد"، لاعب نادي ليفوربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح بأنه "رائع جدا".

وأكد تاكاهاشي أنه سعيد للغاية بما حققه، محمد صلاح، على الرغم من أن مصر لا تعد قوية في مجال كرة القدم مثل بعض الدول الأخرى.

وجاءت تصريحات تاكاهاشي ضمن لقاء أجراه في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، وقال خلال هذا اللقاء إنه يتمنى "التوفيق لمحمد صلاح أكثر فأكثر في مجال الرياضة".

وتحدث الكاتب الياباني عن المسلسل الشهير "كابتن ماجد"، وكشف أنه استلهم الفكرة عندما كان يشاهد كأس العالم عام 1987 في الأرجنتين، ولم تكن حينها هذه الرياضة مشهورة في اليابان، لذلك بدأ في كتابة المسلسل سعيا منه ليحب اليابانيون كرة القدم.

المصدر: وكالات

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