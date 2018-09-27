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فقمة تصفع رجلا بأسلوب غريب! (فيديو)

متفرقات

فقمة تصفع رجلا بأسلوب غريب! (فيديو)
youtube/Taiyo 'T' Masuda
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تداولت مواقع الإنترنت شريط فيديو طريفا يظهر انتقام فقمة من أحد راكبي القوارب بصفعه بأخطبوط حي على وجهه.

وعلق كايل موليندر الذي تعرض للحادثة بالقول: "لقد قررت أنا وأصدقائي القيام برحلة في قوارب الكاياك، أمام سواحل نيوزيلندا، وكان أحد أصدقائنا يصور الرحلة حين تفاجأنا بفقمة تقفز من الماء وتصفعني على وجهي بأخطبوط حي كبير.. وقع الأخطبوط عن وجهي وحاول الالتصاق بالقارب حتى أبعدناه عنه بالقوة".

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وتعتبر التصرفات العدائية للحيوانات البحرية ظاهرة كثيرة الحدوث، وخصوصا عندما تشعر تلك الكائنات بالخطر، فمنذ مدة حاول قرش ضخم التهام سائحة على السواحل الأسترالية. كما قتل شخص على السواحل المصرية مؤخرا بعد أن عضه قرش أبيض عملاق.

المصدر: لايف. رو

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