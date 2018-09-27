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إطعام الحمام في تايلاند يؤدي إلى السجن ودفع غرامة تفوق 700 دولار!

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إطعام الحمام في تايلاند يؤدي إلى السجن ودفع غرامة تفوق 700 دولار!
Gettyimages.ru
عقوبة بالسجن لمن يطعم الحمام في تايلاند
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كشف مسؤولون في العاصمة التايلاندية، في 26 سبتمبر، أنهم يدرسون سجن الأشخاص الذين يطعمون الحمام في الأماكن العامة، بهدف القضاء على خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض.

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وأطلقت إدارة العاصمة التايلاندية حملة لصيد الحمام، وتعهدت بفرض حظر على إطعامه، حيث يمكن حبس المخالفين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو فرض غرامة عليهم قدرها 25 ألف بات (770 دولارا) أو كلاهما.

وقال نائب حاكم بانكوك، تاويساك ليرتبرابان، لوكالة رويترز، إن "هناك مخاطر على البشر في الأماكن التي يتواجد فيها الحمام بأعداد كبيرة".

وأوضح تاويساك أن المخاطر الصحية بسبب الحمام تشمل انتقال أمراض الجهاز التنفسي والتهاب السحايا وإنفلونزا الطيور، مضيفا أن "الحل الأكثر فعالية هو التوقف عن إطعامها".

وسبق أن أمر رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، خلال هذا الشهر بإطلاق حملة على مستوى البلاد لخفض عدد الحمام في المناطق المأهولة بالسكان.

المصدر: رويترز

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