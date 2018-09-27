كلمات تحد من جاذبيتنا في أعين الآخرين!

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون كلمات حشو مكررة مثل "Like" بشكل منتظم، يصبحون أقل جاذبية وذكاء من وجهة نظر الآخرين.

وطلب باحثو Mortar Research وGweek، من 2000 مشارك الاستماع إلى مقطعي صوت من المشغل نفسه، تضمنا الحديث عن Brexit.

وفي المقطع الأول، تحدث المتكلم دون أي انقطاع، ولكن الكلام كان غير صحيح في الواقع. أما في المقطع الآخر، فقد شمل الحديث همهمات وكلمات "حشو" مكررة، ولكن الخطاب المطروح كان صحيحا.

وكشفت النتائج أن 57% من المستمعين اعتقدوا أن الشخص الذي ألقى خطابا غير صحيح، كان متعلما جيدا، ولكن 36% فقط اعتقدوا أن الخطاب الصحيح الواقعي، ألقاه شخص تلقى تعليما جيدا.

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وبعيدا عن التعليم، اعتقد المستمعون أيضا أن الشخص الذي ألقى الخطاب غير الصحيح، لديه مهارات أفضل ويتمتع بذكاء غير عادي وأكثر جاذبية.

وشملت كلمات الحشو الأكثر إزعاجا: "أحمق" و"أساسا"، همهمات متكررة وملحقات أبرزها "هل تعلم" و"أها" و"إمم".

وقال جيمس بريس، مخترع تحليلات ذكاء الكلام التي تدعم تطبيق gweek: "الأمر الأكثر إثارة في هذه الدراسة هو عدم وجود مستجيبين للوعي حول أنماط خطابهم. وكدولة، كثيرا ما يتم التركيز على كيفية السيطرة على الطريقة التي ينظر بها الناس إلينا، ولكن كيفية التواصل معهم لها تأثير كبير أيضا".

وأوضح بريس أنه من خلال فهم المكونات المختلفة للخطاب، مثل كلمات الحشو والتوقف والكلمات المكررة، يمكن للناس تعلم كيفية إتقانها والتحدث بتأثير حقيقي.

المصدر: ميرور