بأسعار خيالية.. دبي تستعرض أغلى أحذية في العالم!

ذكرت مواقع متخصصة بشؤون الموضة أن فندق برج العرب في دبي سيحتضن عرضا فنيا لأحذية فاخرة مرصعة بالأحجار الكريمة.

وسيبلغ ثمن أغلى زوج من الأحذية التي ستعرض هناك 17 مليون دولار، وسيطلى من الخارج بالذهب، وستتزين كل فردة منه بـ 236 قطعة ألماس صغيرة، وحجر ألماس ثمين بحجم 15 قيراطا.

كما سيشهد العرض أيضا أحذية فاخرة تتراوح أسعارها ما بين 17 و27 ألف دولار، ستتزين أيضا بعناصر من الذهب والألماس، وبعضها سيتزين بالياقوت واللآلئ.

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المصدر: لايف. رو