طفل أمريكي يلقى حتفه على متن طائرة قطرية

توفي طفل يبلغ من العمر 11 شهرا على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 26 سبتمبر.

وكان الطفل أرناف فارما، برفقة والديه في رحلة من الدوحة إلى حيدر آباد في الهند، على متن الرحلة SR-500، عندما بدأ يعاني من صعوبة في التنفس، في حوالي الساعة 2:30 صباحا.

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وبعد وصول الطائرة إلى حيدر آباد، نقل أرناف إلى مركز أبولو الطبي في مطار راجيف غاندي الدولي، حيث أعلن المركز أن الطفل كان ميتا لدى وصوله.

ووفقا للأنباء الواردة، فإن الطفل كان يمتلك جواز سفر أمريكيا، حيث ولد في أكتوبر الماضي في ولاية نيوجرسي الأمريكية، بينما يحمل والده أنيل فارما، جواز سفر هنديا.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية: "نحن على دراية بالأنباء المحزنة للغاية التي تفيد بأن طفلا صغيرا وافته المنية في مطار حيدر آباد الدولي هذا الصباح، تعازينا القلبية للأسرة المتضررة".

المصدر: ديلي ميل + إنديا توداي