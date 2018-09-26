"متذوق حشيش".. شركة كندية تطلب موظفين براتب مغر!

يحلم الجميع بالعمل في مهنة مريحة وخالية من المصاعب، مع وجود راتب مغر يلبي احتياجاتهم، وربما تتوفر تلك المزايا وأكثر في وظيفة طرحتها مؤخرا شركة كندية لإنتاج الحشيش.

وأعلنت شركة "آهلوت" الكندية عن فرصة عمل غير مسبوقة، تتلخص مهمة الموظف فيها في تذوق الحشيش.

واشترطت الشركة على المتقدم للوظيفة أن يكون قد تخطى 19 عاما، وأن يسمح وضعه القانوني بالعمل على الأراضي الكندية، عدا عن الخبرة في مجال الحشيش.

وتنوي الشركة توظيف 5 "متذوقي حشيش"، يتقاضى كل منهم 50 دولارا في الساعة، سيكلفون بإعداد تقارير عن جودة أنواع الحشيش المختلفة، وبالتالي تحديد المزارعين الذين ستتعامل معهم الشركة، إضافة إلى أنهم سوف يشاركون في تسويق المنتجات بطرق مختلفة.

المصدر: ahlot.com