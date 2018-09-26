طفل يعرض والدته لموقف محرج أثناء تقديمها نشرة الأخبار (فيديو)

يبدو أن ابن الصحفية الأمريكية-الإيطالية الشهيرة، جيوليانا رانسيك، يمتلك موهبة قادرة على سرقة الأضواء من والدته على الهواء.

وقامت جيوليانا باصطحاب ابنها معها إلى العمل أثناء تقديم الأخبار في قناة "E! News" مع جيسون كينيدي، ليلة الخميس 20 سبتمبر الجاري. وتمكن ابنها البالغ من العمر 6 سنوات من التسلل داخل الاستوديو وبدأ بالرقص أمام الكاميرات، عندما كان الثنائي يقدم أخبارا عن الممثلة جينيفر لورانس.

وتمكن الطفل الصغير من سرقة الأضواء من والدته وإثبات أنها ليست الوحيدة في العائلة التي تمتلك شخصية طبيعية أمام الكاميرا، باعتبار أنها كانت تقدم برنامجا واقعيا برفقة زوجها، بيل رانسيك، على القناة التلفزيونية نفسها.

وخرج الطفل دوك من وراء الكواليس ليستولي على الأضواء برقصه دون توقف، تاركا جيوليانا، البالغة من العمر 44 عاما، في حالة هستيرية وهي تحاول السيطرة على الموقف قائلة: "مرحبا عزيزي، والدتك بصدد العمل"، متوجهة إلى زميلها كينيدي والجماهير بأن الأمر لم يكن مخططا له.

ولم تستطع جيوليانا التوقف عن الضحك بعد ركضها خلف ابنها لإخراجه من الاستوديو، وتمكنت من إبقائه خارجا بعد أن عرضت عليه الشوكولاتة كوسيلة للمساومة.

وشارك كينيدي مقطع الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، وأرفقه بتعليق قال فيه: "عندما لا يمكنك العثور على جليسة أطفال"، بينما نشرت جيوليانا الفيديو نفسه مكتفية بكلمة "حياة الأم" كتعليق عن الحدث.

المصدر: ذي صان