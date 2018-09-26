منعت جيرانها من التدخين بحكم محكمة!

نجحت إحدى مواطنات مدينة ديفنوغورسك بمقاطعة كراسنويارسك الروسية في الحصول على حكم من المحكمة الإقليمية بمنع جاريها من التدخين في الشرفة.

وبدأت القصة بشكوى استمرت لسنوات، قدمتها ساكنة بإحدى البنايات السكنية بحق جاريها، اللذين يدخنان ويتسببان في دخول دخان السجائر إلى نافذتها. وحينما طلبت الساكنة من جاريها التوقف عن التدخين في الشرفة تجاهلاها.

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وتقدمت الضحية بشكوى للشرطة، التي لم تجد في فعل الجارين أي خرق للقانون أو القواعد الإدارية، فلجأت المواطنة بعد ذلك إلى محكمة المدينة التي ألزمت المدخنين بدفع تعويض مادي عن الخسائر المعنوية التي لحقت بالمدعية، وقدره خمسة آلاف روبل لكل منهما (ما يعادل 75 دولارا أمريكيا تقريبا). لكن السيدة لم تهدأ، فاستأنفت الحكم مطالبة بمنع التدخين في شرف المنازل السكنية، فاستجابت لها المحكمة وأصدرت أمرا بمنع التدخين في الشرفة، مع الإبقاء على حقها في التعويض المادي.

وكانت قصة مشابهة قد حدثت في مدينة نوفوسيبيرسك، لكن المدعي لم يتمكن من الحصول سوى على تعويض اادي. وحكمت المحكمة العليا وقتها بأن منع المواطنين من التدخين في شققهم غير جائز، لكن من حق الجيران الدستوري التمتع ببيئة وهواء نظيفين، وبإمكانهم طلب تعويض من المدخنين.

وكان قانون التدخين الذي صدر في فبراير 2013 قد حدد الأماكن التي يحظر فيها التدخين في روسيا الاتحادية، وتتضمن: مداخل العمارات، والمصاعد، السلالم، والمناور، والأماكن العامة وما يجاورها، وكذلك مترو الأنفاق وما يجاوره، ومحطات القطارات، والمطارات والموانئ.

المصدر: لينتا رو