شخصية كرتونية قد تخفي سر السعادة!

يقول أستاذ في جامعة هارفارد إن سر السعادة قد يكون مستوحى من شخصية الدب الكرتونية، ويني ذا بو، المخلوق الافتراضي الأكثر حكمة ورضا على الإطلاق.

ويدعي سانجيف تشوبرا، أنه بإمكاننا جميعا أن نتعلم شيئا ما من طريقة تفكير "المخلوق الافتراضي المحب للعسل والحياة"، وأضاف قائلا: "ربما كان الكائن الوحيد الحكيم والمرتاح على الإطلاق هو، ويني ذا بو".

وفي مقالة حديثة، كتب تشوبرا: "ماذا يمكننا أن نتعلم من ويني ذا بو، يوجد الكثير من الأشياء، فهو ينسى كل شيء تقريبا لا علاقة له بإحدى صداقاته العميقة والمحبة. ويمكن الاستفادة من حكمته الواضحة في القصص الساحرة".

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ويقول الأستاذ تشوبرا، في مقال "Psychology Today"، إننا نستطيع جميعا أن نتعلم شيئا ما من مواقف، الدب بو، خلال الأوقات الصعبة.

ولإظهار الطبيعة المحببة للشخصية الكرتونية، يقتبس تشوبرا هذه المقولة: "يوم بلا صديق يشبه وعاء بدون قطرة واحدة من العسل. ومثل بو، عندما تكون سعيدا، يمكنك المساعدة في نشر الفرح للآخرين".

ويوصي البروفيسور تشوبرا، الذي كتب المقال بالتعاون مع عميدة الكلية الطبية، جينا فيلد، يوصي الناس بتحقيق السعادة التي يتمتع بها الدب بو، من خلال الاستفادة من النصائح والتصرفات وطريقة التعامل مع العائلة والأصدقاء.

المصدر: ديلي ميل