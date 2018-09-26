 
مباشر

شخصية كرتونية قد تخفي سر السعادة!

متفرقات

شخصية كرتونية قد تخفي سر السعادة!
Gettyimages.ru
شخصية كرتونية قد تخفي سر السعادة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku5x

يقول أستاذ في جامعة هارفارد إن سر السعادة قد يكون مستوحى من شخصية الدب الكرتونية، ويني ذا بو، المخلوق الافتراضي الأكثر حكمة ورضا على الإطلاق.

ويدعي سانجيف تشوبرا، أنه بإمكاننا جميعا أن نتعلم شيئا ما من طريقة تفكير "المخلوق الافتراضي المحب للعسل والحياة"، وأضاف قائلا: "ربما كان الكائن الوحيد الحكيم والمرتاح على الإطلاق هو، ويني ذا بو".

وفي مقالة حديثة، كتب تشوبرا: "ماذا يمكننا أن نتعلم من ويني ذا بو، يوجد الكثير من الأشياء، فهو ينسى كل شيء تقريبا لا علاقة له بإحدى صداقاته العميقة والمحبة. ويمكن الاستفادة من حكمته الواضحة في القصص الساحرة".

إقرأ المزيد
اكتشاف لغز الوهم البصري الأكثر شهرة في العالم

ويقول الأستاذ تشوبرا، في مقال "Psychology Today"، إننا نستطيع جميعا أن نتعلم شيئا ما من مواقف، الدب بو، خلال الأوقات الصعبة.

ولإظهار الطبيعة المحببة للشخصية الكرتونية، يقتبس تشوبرا هذه المقولة: "يوم بلا صديق يشبه وعاء بدون قطرة واحدة من العسل. ومثل بو، عندما تكون سعيدا، يمكنك المساعدة في نشر الفرح للآخرين".

ويوصي البروفيسور تشوبرا، الذي كتب المقال بالتعاون مع عميدة الكلية الطبية، جينا فيلد، يوصي الناس بتحقيق السعادة التي يتمتع بها الدب بو، من خلال الاستفادة من النصائح والتصرفات وطريقة التعامل مع العائلة والأصدقاء.  

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. روحاني يرد على هجوم ترامب المتواصل