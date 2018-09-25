تعرف على أكثر شكاوى السائحين سخافة

نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عددا من أغرب الشكاوى وأكثرها سخافة، والتي يتقدم بها السياح خلال الإجازات والعطل في الأماكن السياحية والفنادق.

ومن أغرب الأمثلة على شكاوى السياح ما تقدم به سائح زار أحد شواطئ كورنوول في بريطانيا، إذ اشتكى من وجود حجر تحت الماء أصابه في رجله، بينما تذمر آخر من الاختلاف بين الرمال هناك وتلك الموجودة على الإعلان الدعائي للمنطقة السياحية.

وفي حادثة طريفة أخرى، طالبت سائحة بمنع النساء من أخذ حمامات الشمس لأن زوجها ينظر إليهن. كما أعرب سائح آخر عن استيائه من تسلق جبل "بن نيفيس" في بريطانيا، معللا ذلك بصعوبة الصعود والشعور بالملل أثناء ذلك.

وفي مدينة غوا الهندية، اعترض سائح على الطعام الحار في المطاعم، ومن احتواء جميع الأطعمة على "الكاري".

وفي أستراليا، شبه أحد السياح دار الأوبرا في سيدني بـ "قشرة بيض غبية". بينما خاب أمل سائح آخر في فرنسا، كان يحلم بزيارة متحف اللوفر في باريس، إلا أنه شعر فيه بالملل عكس ما كان يتوقع.

المصدر: theguardian.com