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نيكي ميناج تقضي إجازة خاصة في الإمارات

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نيكي ميناج تقضي إجازة خاصة في الإمارات
Griffin/WireImage
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نشرت المطربة الأمريكية الشهيرة، نيكي ميناج، على حسابها في إنستغرام مقاطع فيديو، تكشف عن قضائها إجازة في دبي.

وتظهر المقاطع التي شاركتها ميناج على موقع التواصل الاجتماعي، "إنستغرام"، إجازتها الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، وتظهر في أحد المقاطع على شاطئ، وأرفقت الفيديو تعليقا قالت فيه: "أبو باربي… دبي".

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AbuBarbie Dubai

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Ride wit Minaj

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وأشارت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى اسم فندق ذكرت أن نيكي ميناج تقيم فيه، ورفض الفندق تأكيد المعلومة أو نفيها.

المصدر: إنستغرام

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