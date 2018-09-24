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أسرار تصميم العطور المغربية

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للعطور مكانتها الخاصة في الثقافات الشرقية فهي ترافق الانسان طيلة مشوار حياته في الأفراح والأحزان.

كيف يتم استخلاص العطر من الأزهار البرية، ولماذا تلقى العطور المغربية اقبالا واسعا من قبل الأوروبيين؟ رحلة شيقة في عالم العطور نصحبكم فيها مع مصمم العطور عبد الرزاق بن شعبان الذي سيحدثنا عن تعاونه مع المصمم الفرنسي إيف سان لوران وابتكاره العطر المغربي الأشهر "Soir de Marrakech".

تابعوا قريبا في برنامج "فن الحياة".

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