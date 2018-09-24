العثور على أسماك غريبة في هاواي! (فيديو)

تمكن فريق من الباحثين في منطقة هاواي بالمحيط الهادئ من رصد أسماك نادرة غريبة المظهر.

والغريب في تلك الأسماك سوداء اللون أنها تتبع استراتيجية مثيرة عندما تشعر بالخطر، فتقوم بنفخ القسم الأمامي من جسمها عن طريق ملئه بالماء، لتصبح شبيهة بأسماك "الراي اللساع" الشهيرة، التي تهابها العديد من الكائنات البحرية.

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وأوضح خبراء من بعثة "The Nautilus Team" العلمية أن هذه الأسماك النادرة جدا تدعى "أسماك البجع"، وتتميز بفك قوي، وتعتبر من الأسماك المفترسة الخطرة.

ونوهوا إلى أن السمكة التي ظهرت في الفيديو، ليست بالغة، فالأسماك البالغة من تلك الفصيلة تصل إلى أحجام كبيرة، ويبلغ طولها 1 متر أحيانا.

المصدر: فيستي