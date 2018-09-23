فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة.. ويكتب الماضي في صفحة

نشر الحساب الرسمي للمطرب اللبناني فضل شاكرعبر"تويتر" رابطا لأغنيته الجديدة "بديت أطيب" التي يتمّ بثها عبر "يوتيوب"، وأرفقه بتعليق "كتبت الماضي في صفحة..وطويت الباقي بالنسيان".

"كتبت الماضي في صفحة

وطويت الباقي بالنسيان.."https://t.co/ipIKPLX0eI — فضل شاكر (@fadel_chaker) 23 сентября 2018 г.

وأعلن المطرب فضل شاكر، عن أول أغنية له بعد غياب 6 سنوات، بعنوان "بديت أطيب"، والتي غناها باللغة الخليجية، وطرح مقطع من الأغنية على موقع يوتيوب، ومن المقرر إذاعتها كاملة، قريبا بأحد المحطات الإذاعية الكويتية، والأغنية من ألحان مشعل العروج وكلمات الشاعرة رحاب.

إقرأ المزيد

وكانت الهيئة الاتهامية في لبنان، أصدرت قرارا في يوليو الماضي يقضي بإيقاف محاكمة فضل شاكر، وشقيقه فادي شمندر، ووكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي، في قضية تشكيل عصابات مسلحة، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكمها غيابيا، في سبتمبر الماضي 2017، بسجن شاكر 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية.

يشار إلى أن الفنان اللبناني فضل شاكر، كان قد اتخذ قرارا في عام 2012، باعتزال الغناء بشكل نهائي.

المصدر: "تويتر"، وكالات