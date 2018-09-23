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بطل "قيامة أرطغرل" في مدينة الباب السورية

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الأناضول
جلال آل صحبة أطفال الباب
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زار الممثل التركي، جلال آل، المعروف بدوره في مسلسل "قيامة أرطغرل" باسم عبد الرحمن ألب، مدينة الباب شمالي محافظة حلب السورية.

ورافق "آل" في زيارته، أمس السبت، منتج المسلسل، كمال تكدان، ومسؤولون في "مؤسسة تيكدان التعليمية".

وشارك الوفد في حفل ختان جماعي لـ 70 طفلا في مدينة "الباب"، كما زار الوفد الجمعية التركمانية في بلدة قباسين التابعة للباب.

واعتبر الممثل "آل" أن مسلسل "قيامة أرطغرل" تجاوز في تأثيره تأثير أي مسلسل عادي. وقال: "سنواصل كشعب تركي المشاركة في هذه الفعاليات الرائعة".

يشار إلى أن هذه الزيارة لا تعد الأولى للممثل التركي، فقد زار سابقا قرية جوبان باي ومدينة جرابلس.

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المصدر: الأناضول

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