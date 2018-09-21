أسترالي ينشر فيديو "وحشي" يثير غضب محبي الحيوانات!

ألقي القبض على رجل أسترالي صور نفسه وهو يتعامل بوحشية مع النعامات، حيث وصفت جماعات رعاية الحيوان الفيديو المنشور بأنه "مروع".

ووفقا للشرطة، فإن الحادثة وقعت في مدينة Cowangie، التي تبعد حوالي 500 كم شمالي غرب ملبورن. وأثارت اللقطات الوحشية غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا وحول العالم.

وأعلنت شرطة فيكتوريا، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على مشتبه به (عمره 20 عاما)، فيما يتعلق بالحادث، حيث سيواجه عدة تهم متعلقة بالتعامل بوحشية مع الحيوان، يمكن أن تقود إلى السجن مدة عامين، مع دفع غرامة مالية قدرها 54 ألف دولار. ومن المقرر أن يُحاكم الشاب، يوم 9 نوفمبر.

وقبل القبض على المشتبه به، تم تحديد هوية عدة أشخاص على نحو خاطئ، على أنهم الجناة، واشتكوا للشرطة من أنهم تلقوا تهديدات بالقتل عبر الإنترنت.

المصدر: RT