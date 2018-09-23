سيفاستوبول تتصدر عدد سياح "المدن البطلة" في روسيا

ساعد استطلاع للرأي على إعداد تصنيف المدن البطلة ومدن المجد العسكري الروسية التي يختارها الروس للزيارات السياحية.

وقالت وكالة "Tvil.ru" السياحية إن الموقع الروسي لحجز الفنادق أجرى استطلاع رأي للسياح على شبكات التواصل الاجتماعي. واتضح أن المدينتين البطلتين: سيفاستوبول وبطرسبورغ أصبحتا أكثر المدن استقبالا للراغبين بالقيام بالسياحة الوطنية العسكرية.

Ria Sergey Mamontov

وجنت سيفاستوبول 35% من أصوات السياح. أما بطرسبورغ فجنت 30%، وأتت بعدهما مدينة فلاديفوستوك (10%) وهي مدينة المجد العسكري الروسي.

Ria Vladimir Kobzar

ودخلت تصنيف أفضل المدن الخمس للسياحة الوطنية المدينتان البطلتان نوفوروسيسك (8%) وفيودوسيا (8%).

Ria Vitaly Timkov

وتضمن التصنيف أيضا المدينة البطلة مورمانسك (4%) ومدينتا المجد العسكري بسكوف وفيبورغ (2% لكل مدينة).

Ria Sergey Echenko

يذكر أن لقبي المدينة البطلة ومدينة المجد العسكري تمنحهما الحكومة الروسية (السوفيتية سابقا) لقاء بطولة الجنود المدافعين عنها وسكانها المدنيين إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

المصدر: نوفوستي