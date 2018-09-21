فرنسا.. مختلف المخلوقات تختبئ في تركيبة مواد غذائية

قالت مجموعة فودووتش الفرنسية لحماية المستهلك، إنها عثرت على مكونات حيوانية لا يتم الإفصاح عنها، في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المطروحة في الأسواق في فرنسا.

وكشفت فودووتش أن من بين المكونات، بقايا حشرات وجدت في مشروبات غازية، كما عثر على جيلاتين بقري في علب اللبن "الزبادي".

وجاءت دراسة المجموعة، في وقت يطالب فيه المستهلكون بمزيد من الشفافية، بشأن مكونات طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيين، ومن لا يتناولون أي منتجات حيوانية في فرنسا.

وقالت فودووتش في بيان نشر أمس، إن مختلف المخلوقات تختبئ في طعامنا وشرابنا دون أن نعلم، وأدان البيان ما أسماه "الغش في ملصقات" المواد الغذائية.

وأضاف البيان، تعرف شركات الصناعات الغذائية جيدا، عندما تستخدم مكونات أو إضافات أو مواد مشتقة من الحيوانات، ومن حقنا نحن أيضا أن نعرف لتكون لنا حرية الاختيار بين ما نريد وما لا نريد أن نتناوله.

ووجدت الدراسة ألوانا صناعية مشتقة من الدودة القرمزية، في مشروبات غازية برتقالية وإفرازات من ديدان قرمزية آسيوية في بوظة "آيس كريم" فراولة.

وذكرت المجموعة الفرنسية لحماية المستهلك، أنها عثرت على مشتقات حيوانية أخرى، في حلوى وأجبان وحلويات مصنوعة من الشوكولاتة، وحلوى التيراميسو الإيطالية.

Yaourts à la gélatine de boeuf, sodas aux insectes...

L'ONG @foodwatch_fr dénonce le manque d'information dans la composition de certains produits agroalimentaires. pic.twitter.com/VpHFnYZiDV — Brut FR (@brutofficiel) September 20, 2018

ونشرت المنظمة التماسا على الإنترنت، تدعو فيه شركة يوبليه الفرنسية المنتجة للزبادي، للإعلان عن وجود الجيلاتين الحيواني في منتجاتها.

من جهته قال متحدث باسم الشركة لرويترز، إن كافة منتجات الشركة مطابقة للمواصفات.

المصدر: رويترز