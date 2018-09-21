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بعد تحطيمها.. نجمة ترامب خلف القضبان هذه المرة!

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بعد تحطيمها.. نجمة ترامب خلف القضبان هذه المرة!
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تفاجأ زوار هوليوود مؤخرا بظهور شبك حديدي يشبه قضبان السجن فوق نجمة دونالد ترامب الموجودة بهوليوود.

وبعد التحري، تبين أن من وضع هذا الشبك هو فنان يدعى "Plastic Jesus"، والذي علق على الموضوع بالقول: "منذ استلام ترامب للرئاسة، كانت هناك دعوات بمحاكمته وإدخاله السجن، واليوم ها قد سجن".

وذكر الفنان أنه قام بإلصاق الشبك باستخدام شرائط لاصقة عادية، ولم يقم بتشويه الرخام، وأنه "أقدم على هذا التصرف من باب المزاح".

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يذكر أن هذه النجمة كانت قد تعرضت للتحطيم مرات عديدة من قبل مناهضين وكارهين لترامب، فمنذ مدة أقدم مجهول على تكسيرها بمعول حديدي. وفي أول مرة تم تحطيمها، ادعى رجل أنه أراد أخذها وبيعها بمزاد علني سيعود ريعه لدعم النساء اللاتي اتهمن ترامب بسوء السلوك الجنسي.

المصدر: لايف.رو

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