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روسي يشتري أغلى شقة في سيئول

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روسي يشتري أغلى شقة في سيئول
Ehdu.livejournal.com
سيئول
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اشترى رجل أعمال روسي لم يكشف عن اسمه شقة فخمة في أغلى الأحياء بجنوب عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن أجنبيا مجهولا اشترى شقة فخمة من طابقين ومساحة 135 مترا مربعا، في أغلى الأحياء في جنوب العاصمة الكورية، يبلغ سعرها 9.5 مليون دولار.

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واعتقد الجميع بداية أن مواطنا صينيا اشترى أغلى شقة في البلاد، إذ بات الصينيون في الآونة الأخيرة يبدون اهتماما بالغا بالشقق الفخمة في كوريا الجنوبية. لكنهم يفكرون حسب الصحف الكورية طويلا ولا يتخذون قرارا نهائيا إلا نادرا.

واتضح لاحقا أن مواطنا روسيا مجهولا من رجال الأعمال هو الذي اتخذ قرارا واشترى تلك الشقة.

يذكر أن الحي الذي اشترى فيه الروسي شقته يتميز بالعقار الغالي ويعتبر حيا للأثرياء. ويشتري العقارات هناك عادة الحقوقيون وكبار المسؤولين في الحكومة والسياسيون والفنانون.

المصدر: فيستي. رو

 

 

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