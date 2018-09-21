تنكر بزي امرأة ولبس النقاب وسطا على مصرف بمسدس للأطفال!

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن المجهول الذي سطا على فرع بنك الخليج في منطقة النقرة متنكرا بزي امرأة منقبة، كان يحمل سلاحا مزيفا هو عبارة عن "مسدس أطفال".

وذكرت صحيفة "الجريدة" أن اللص المجهول هدد العاملين في المصرف بسلاحه المزيف، وتمكن من سرقة 4 آلاف دينار قبل أن يلوذ بالفرار.

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ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني أن "رجال المباحث عملوا مع إدارة البنك على تفريغ محتويات كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية للبنك، وأظهرت أن الجاني كان يتحدث بلكنة عربية، قائلاً :أدوني الفلوس واللي يلحقني حفجّر نفسي".

بنك الخليج بدوره اصدر بيانا قال فيه إنه "دون وقوع أي أضرار للعملاء أو الموظفين، يؤكد البنك حدوث سطو مسلح على أحد أفرعه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا".

المصدر: الجريدة