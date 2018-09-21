بالفيديو.. الأمير هاري يثبت شعر ميغان بعفوية أحرجتها!

رصدت عدسات الكاميرا لحظة قيام الأمير هاري بتثبيت شعر زوجته ميغان ماركل بطريقة عفوية يبدو أنها أحرجتها، خلال الاحتفال بإطلاقها كتاب طهي سيساعد في دعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

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واصطحبت دوقة سايكس والدتها دوريا راغلاند إلى الحفل الذي أقيم في خيمة خارج قصر كنسينغتون، حيث فوجئ الحضور بوالدة ميغان تدخل وتحييهم قائلة: "مرحبا، أنا أم ميغ".

وتعتبر دعوة ميغان لوالدتها خطوة لم تحدث من قبل في العائلة الملكية، حيث لم يُسمع من قبل أن أفراد الأسرة حضروا مشروعات أو احتفالات ملكية رسمية.

وكان هذا أول ظهور لهما في الأماكن العامة منذ الزفاف الملكي الذي أقيم في مايو الماضي.

When you just have to flatten down the wife’s hair on a windy day ... pic.twitter.com/4E7L3iurB7 — Chris Ship (@chrisshipitv) 20 septembre 2018

If you wanted an image which best describes how Meghan, Duchess of Sussex is changing the face of the British Royal Family, I say this one does it ... pic.twitter.com/dQRLsPOO2i — Chris Ship (@chrisshipitv) 20 septembre 2018

وستستفيد من الدعم جمعية "Hubb Community Kitchen" التي أسستها نساء متضررات من حريق برج غرينفيل في غرب لندن، في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في العاصمة البريطانية.

وفي فيديو نشره قصر كنسينغتون في لندن، يوم الاثنين 17 سبتمبر الجاري، تحدثت ماركل عن كيفية مشاركتها في إصدار كتاب.

AFP

وتقول ماركل في الفيديو: "Together هو كتاب طبخ، لكنه أيضا قصة مجتمع غرب لندن الذي تجمع في مطبخ واكتشف قوة الشفاء في الطعام"، وأضافت: "في يناير 2018، وبينما كنت أقيم في منزلي الجديد في لندن التقيت بمجموعة من النساء، تضررن من حريق برج غرينفيل، وقررن الاجتماع معا لطهي طعام طازج لعائلاتهن وجيرانهن".

AFP

وواصلت دوقة ساسيكس دعمها للنساء منذ يناير، وكتبت مقدمة الكتاب الذي تأمل في أن تذهب عائدات مبيعاته لدعم الجمعية، ما يساعدها على البقاء مفتوحة طوال 7 أيام في الأسبوع لمساعدة المتضررين من الحريق المدمر الذي أودى بحياة 71 شخصا.

المصدر: وكالات