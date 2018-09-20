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إعصار فلورنس ينتزع طفلا من أمه! (فيديو)

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إعصار فلورنس ينتزع طفلا من أمه! (فيديو)
ZUMAPRESS.com-© Michael Candelori
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أصبح الطفل، كايدن لي ويلش، البالغ من العمر عاما واحدا فقط، من مدينة شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية، أحد ضحايا إعصار فلورنس.

وأفلت ويلش من يد والدته، عندما كانت تحاول نقله عبر الشارع المغمور بمياه فيضان إعصار فلورنس.

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وقالت أم ويلش إنها حاولت إنقاذ الطفل ونقله إلى مكان آمن بالسيارة، لكن المياه غمرت الطريق بالكامل وسدته الأشجار المتساقطة.

وبعد لحظات وقفت فيها الأم الحائرة، قررت عبور جزء خطر من الشارع على الأقدام، لذلك ساعدت ابنها على الخروج من السيارة.

واتضح بعد فوات الأوان أن هذا القرار كان قاتلا، ولم يستطع الطفل مقاومة التيار في الشارع فأفلت من يد أمه.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة الصبي، بعد بضعة أيام. وبات هذا الطفل الثالث الذي لقي مصرعه جراء إعصار فلورنس الذي ضرب كارولينا الشمالية. وقد توفي الطفلان الآخران بسبب سقوط أشجار عليهما.

المصدر: لايف. رو

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