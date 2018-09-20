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1500 امرأة "يحاصرن" بوتين في بطرسبورغ! (فيديو+صور)

متفرقات

1500 امرأة
visualrian-Mikhail Klimentyev
صورة من المنتدى الأورآسيوي للمرأة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktdp

طالب منسق المنتدى الأورآسيوي للمرأة، لأكثر من 5 دقائق، المشاركات بالمنتدى من النساء التزام أماكنهن في القاعة.

ولم يكن من السهل ضبط الموقف في المنتدى، لأن ممثلات الجنس اللطيف أردن أن يتصورن مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فتحلقن حوله وحاصرنه من كل الجهات.

visualrian-Mikhail Klimentyev
سيلفي مع الرئيس الروسي-المنتدى الأورآسيوي للمرأة

visualrian-Mikhail Klimentyev
صورة تذكارية من المنتدى الأورآسيوي للمرأة
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وطلب منسق المنتدى من المشاركين في المنتدى من "السيدات والسادة" الجلوس في أماكنهم، عدة مرات، وبعدها، توجه للمشاركات فقط وطلب منهن الجلوس .

يذكر أن الصورة التذكارية العامة مع الزعيم الروسي جمعته بـ 1500 امرأة.  

المصدر: لايف. رو

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