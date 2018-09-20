1500 امرأة "يحاصرن" بوتين في بطرسبورغ! (فيديو+صور)
visualrian-Mikhail Klimentyev
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طالب منسق المنتدى الأورآسيوي للمرأة، لأكثر من 5 دقائق، المشاركات بالمنتدى من النساء التزام أماكنهن في القاعة.
ولم يكن من السهل ضبط الموقف في المنتدى، لأن ممثلات الجنس اللطيف أردن أن يتصورن مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فتحلقن حوله وحاصرنه من كل الجهات.
visualrian-Mikhail Klimentyev
visualrian-Mikhail Klimentyev
وطلب منسق المنتدى من المشاركين في المنتدى من "السيدات والسادة" الجلوس في أماكنهم، عدة مرات، وبعدها، توجه للمشاركات فقط وطلب منهن الجلوس .
يذكر أن الصورة التذكارية العامة مع الزعيم الروسي جمعته بـ 1500 امرأة.
المصدر: لايف. رو
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