الموز يكشف هوية لص صيني!

ألقت الشرطة القبض على لص سرق ثلاثة منازل قروية في ضواحي مدينة شنغهاي شرقي الصين.

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ووجدت الشرطة في البداية صعوبات جمة في العثور على اللص الذي سرق 3 منازل في ضواحي المدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي 10 آلاف ين، حوالي (1500 دولار)، لعدم وجود عدد كاف من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة للمنطقة.

لكن واحدا من ضحايا اللص تذكر أنه فقد الموز من طاولة العشاء التي كان قد حضرها قبل وقوع السرقة. وقامت الشرطة بالتمعن في بيانات كاميرات المراقبة المتوفرة، وعثرت على فيديو لرجل يركب دراجة كهربائية (سكوتر كهربائي)، ويأكل الموز بنهم، بالقرب من المكان الذي وقعت فيه السرقة وبعد وقت قصير منها.

وتعرف عناصر الشرطة على شخصية اللص في أحد مقاهي الإنترنت في المدينة، وألقوا القبض عليه واعترف بالسرقة، وعلل السبب بأن لديه مشاكل في العثور على عمل وهو بحاجة للمال.

المصدر: لينتا. رو