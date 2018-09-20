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برنامج الأطفال الشهير ينفي وجود علاقة شاذة بين "أنيس وبدر"!

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برنامج الأطفال الشهير ينفي وجود علاقة شاذة بين
Reuters © Larry Downing
برنامج الأطفال الشهير ينفي وجود علاقة شاذة بين "أنيس وبدر"!
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نفت سلسلة برامج الأطفال، Sesame Street (افتح يا سمسم)، ادعاءات كاتب سابق بوجود علاقة حميمية شاذة بين الشخصيتين الشهيرتين، بيرت وإرني (أنيس وبدر).

وأصدر البرنامج بيانا يوضح أن بيرت وإرني، كانا "صديقين" و"ليس لديهما ميول جنسية"، وذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها الكاتب، مارك سالتزمان، حول العلاقة الشاذة بين الشخصيتين اللتين رافقتا طفولتنا.

وفي مقابلة مع Queerty، قال سالتزمان، إنه عند كتابة الشخصيتين، شعر بأنهما مثليا الجنس. وأوضح أنه استوحى القصة من علاقته الشخصية مع شريك حياته، آرنلي غلاسمان.

وبالنسبة للكثيرين، يبدو أن تصريحات سالتزمان تؤكد ما تخيلوه منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن هذا التأييد لم يدم طويلا، حيث قامت شركة Sesame Workshop، وهي منظمة غير ربحية تنتج برنامج Sesame Street، بمواجهة هذا الادعاء، مؤكدة أن الشخصيتين كانتا عبارة عن دمى دون ميول جنسية معينة.

كما أعلن فرانك أوز، الذي صمم الدمية الغاضبة، بيرت، في منشور على تويتر أن الشخصيات لم تكن شاذة.

وأسفرت التغريدات الأخيرة عن صدور رد فعل غاضب من قبل المتابعين، الذين تساءلوا عن سبب الحاجة إلى دحض تصريحات سالتزمان.

المصدر: RT

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