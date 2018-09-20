برنامج الأطفال الشهير ينفي وجود علاقة شاذة بين "أنيس وبدر"!

نفت سلسلة برامج الأطفال، Sesame Street (افتح يا سمسم)، ادعاءات كاتب سابق بوجود علاقة حميمية شاذة بين الشخصيتين الشهيرتين، بيرت وإرني (أنيس وبدر).

وأصدر البرنامج بيانا يوضح أن بيرت وإرني، كانا "صديقين" و"ليس لديهما ميول جنسية"، وذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها الكاتب، مارك سالتزمان، حول العلاقة الشاذة بين الشخصيتين اللتين رافقتا طفولتنا.

Please see our most recent statement regarding Bert and Ernie below. pic.twitter.com/gWTF2k1y83 — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) September 18, 2018

وفي مقابلة مع Queerty، قال سالتزمان، إنه عند كتابة الشخصيتين، شعر بأنهما مثليا الجنس. وأوضح أنه استوحى القصة من علاقته الشخصية مع شريك حياته، آرنلي غلاسمان.

I had always assumed they were brothers — Matt Arko (@TheGDMattMan) 19 сентября 2018 г.

وبالنسبة للكثيرين، يبدو أن تصريحات سالتزمان تؤكد ما تخيلوه منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن هذا التأييد لم يدم طويلا، حيث قامت شركة Sesame Workshop، وهي منظمة غير ربحية تنتج برنامج Sesame Street، بمواجهة هذا الادعاء، مؤكدة أن الشخصيتين كانتا عبارة عن دمى دون ميول جنسية معينة.

It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness. — Frank Oz (@TheFrankOzJam) 18 сентября 2018 г.

كما أعلن فرانك أوز، الذي صمم الدمية الغاضبة، بيرت، في منشور على تويتر أن الشخصيات لم تكن شاذة.

WTF @SesameWorkshop? Why do you feel compelled to make that statement? @HBO corporate? #PBS Donors? Why are you afraid of the 'gay' title? Why not be inclusive? What a COP OUT! Well, since they're just 'puppets' to you, I'm gonna feel free to call them #GAY! ❤💚💜💙💛✌ https://t.co/wPNAlphWpF — DuckBert (@TheRealDuckBert) 18 сентября 2018 г.

I DON'T CARE IF BERT AND ERNIE ARE GAY I JUST WANT THEM TO BE HAPPY!!!! — billy eichner (@billyeichner) 18 сентября 2018 г.

وأسفرت التغريدات الأخيرة عن صدور رد فعل غاضب من قبل المتابعين، الذين تساءلوا عن سبب الحاجة إلى دحض تصريحات سالتزمان.

المصدر: RT