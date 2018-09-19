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للنساء فقط!

متفرقات

للنساء فقط!
© Depositphotos / Poznyakov
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يفتتح مستثمرون يهتمون براحة النساء ورفاهيتهن، في مايوركا عام 2019 ، فندقا مخصصا للجنس اللطيف فقط من فئة أربع نجوم، حسب تقرير أورده موقع Noticia.Ru المختص بعالم السياحة والاستجمام.

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ويعتبر القائمون على هذا المشروع السياحي، أن هذا الفندق المميّز الفريد من نوعه الذي يضم 39 غرفة في ماناكور، يستجيب لنموذج الراحة والاستجمام الذي يلبي "اتجاهات السوق" وينطوي على خلق "واحة من الاسترخاء والسلام للنساء اللاتي يشعرن بمزيد من الراحة والاطمئنان حين تحيط بهن نساء أخريات" فقط.

وذكر قادة المشروع أنه لن يكون هناك أي من الرجال بين موظفي الفندق المنتظر.

وينتظر أن تكون زبونات فندق النساء: أمهات مع بناتهن، وشلل من النساء الصديقات، وعضوات في جمعيات نسائية تدافع عن حقوق المرأة، وبنات وحدانيات، وسيدات خرجن للتو من تجارب مريرة مع الرجال.

المصدر: نوفوستي

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